Politie vat inbreker dankzij alerte burger 15 maart 2018

De lokale politie van Klein-Brabant kon dinsdag een inbreker bij de kraag vatten dankzij een alerte burger. "Dinsdagmiddag rond 13.30 uur kregen wij van een inwoner de melding van een poging tot woninginbraak in de Wolfstraat in Puurs. Verschillende politiepatrouilles haastten zich meteen ter plaatse voor een speractie, ook de helikopter en een speurhond van de Federale Politie leverden de nodige bijstand", zegt korpschef Jan Van de Vreken. "Na een flinke zoektocht werd één van de twee verdachten aangetroffen en gearresteerd in Liezele-dorp. Het voertuig waarmee de verdachten zich verplaatsten, werd ook in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. Ook het onderzoek naar de tweede verdachte van de inbraak wordt verdergezet. Wij willen de alerte burger bedanken, door zijn snelle reactie konden wij deze verdachte op heterdaad aanhouden." (EDT)