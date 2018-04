Politie flitst bijna honderd bestuurders 12 april 2018

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft snelheidscontroles gehouden in zijn drie gemeenten. In totaal werden er 1.270 autobestuurders gecontroleerd. Hiervan reden 96 personen sneller dan maximaal toegelaten. Ze zullen allemaal een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. De politie stond onder meer opgesteld langs de Lichterstraat in Puurs, langs de Koningin Astridlaan in Bornem en op zowel de Provincialeweg (N17) en in de Buisstraat. In Bornem werd de snelste bestuurder geflitst. Hij reed maar liefst 86 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij reed dus 36 kilometer sneller dan toegelaten. De bestuurder zal zich voor een politierechter mogen gaan verantwoorden. (TVDZM)