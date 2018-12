Politie controleert 205 fietsers TVDZM

07 december 2018

12u30 0

De politiezone Klein-Brabant heeft 205 fietsers gecontroleerd. Agenten stonden opgesteld op de Meir in Sint-Amands en langs de R. Verbelenstraat in Puurs. “Er werden 29 fietsers betrapt zonder werkende fietsverlichting”, meldt de politiezone. De politie voerde de controle uit in het kader van zijn verkeersveiligheidsplan. Ook de komende dagen en weken belooft het nog gerichte controles op verschillende locaties. “Onze interesse gaat daarbij vooral uit naar schoolroutes binnen onze politiezone”, luidt het nog.