Politie betrapt een dronken autobestuurder 02 augustus 2018

02u49 0

De verkeersdienst van de lokale politie van Klein-Brabant heeft gisteren een alcoholcontrole gehouden op drie verschillende plaatsen. Zo werd er onder meer langs de Kloosterstraat in Bornem, in de Molenstraat in Puurs en op de Meir in Sint-Amands gecontroleerd. In totaal moesten 58 autobestuurders een ademtest afleggen. "Een autobestuurder had te veel alcohol gedronken", zegt de politiezone. "Hij moest zijn rijbewijs inleveren voor zes uur." De controles kaderden binnen de BOB-zomercampagne. Ook in de toekomst zullen dergelijke controles worden herhaald.





(TVDZM)