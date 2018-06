Plaza-cafébaas kiest voor N-VA 25 juni 2018

Cafébaas Mil Van Schoor (59) zal in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor N-VA Puurs-Sint-Amands. Hij krijgt de vijfde plaats op de lijst.





De kandidaat is een geboren en getogen Sint-Amandsenaar en bekend als uitbater van café Plaza. "Al vele jaren heb ik mij op verschillende manieren ingezet voor de Sint-Amandse samenleving: als bestuurslid van voetbalclub SK Sint-Amands en voorzitter van de biljardclub. Vroeger was ik actief bij: de kaatsclub, de krachtbal en de Chiro. Ik vond dat het nu de tijd was om de sprong naar de politiek te wagen", vertelt de cafébaas. "N-VA was daarbij de logische keuze, want na jaren van stilstand en achteruitgang in Sint-Amands is het tijd voor echte verandering", gaat Van Schoor verder. (WVK)