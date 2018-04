Pfizer zoekt 250 nieuwe werknemers 17 april 2018

02u46 0 Puurs Het farmaceutische bedrijf Pfizer zoekt maar liefst 250 nieuwe werknemers voor zijn productie- en verpakkingssite in Puurs. Deze site is de grootste in Europa en blijft in sneltempo groeien.

"Verspreid over de laatste zeven jaar werd maar liefst 500 miljoen euro geïnvesteerd in de Puurse vestiging en konden we meer dan duizend werknemers aanwerven. Omdat we ook dit jaar weer heel wat technisch talent zoeken, organiseren we op zaterdag 21 april een jobdag. Onze vorige editie van dat evenement in november 2017 was erg succesvol: één op vijf bezoekers tekende een contract bij Pfizer", Jan Beumer, HR directeur van Pfizer Puurs.





"Op dit moment zijn al 2.200 mensen bij Pfizer Puurs aan de slag. "Voor 2018 hebben we weer 250 openstaande vacatures, we zoeken heel diverse profielen: van laboanalisten tot kwaliteitsingenieurs, van technische operatoren tot onderhoudstechniekers, van productie-ingenieurs tot leidinggevenden met, en ook zonder ervaring. Nu zaterdag 21 april focussen we ons uitsluitend op technisch talent. We mikken op geïnteresseerden met een diploma elektromechanica, onderhoudstechniek, automatisatie of gelijkwaardig door ervaring."





Pfizer Puurs produceert en verpakt dagelijks meer dan 1 miljoen inspuitbare geneesmiddelen, jaarlijks goed voor meer dan 300 miljoen dosissen. Inschrijven voor de jobdag is verplicht en kan nog tot en met 19 april via de website www.pfizerzoektjou.be. (EDT)