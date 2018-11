Pfizer Puurs zoekt 350 nieuwe medewerkers Els Dalemans

09 november 2018

Pfizer Puurs groeit in sneltempo. De grootste productie- en verpakkingssite van het farmaceutische bedrijf in Europa zoekt daarom ook in 2019 zo’n 350 nieuwe werknemers. Voor de 140 technische vacatures wordt op 17 november een jobdag georganiseerd.

“De voorbije zes jaar werd door Pfizer zo’n half miljard euro geïnvesteerd in de site in Puurs. We groeiden niet enkel in oppervlakte, maar verwelkomden ook zo’n duizend nieuwe collega’s. De teller staat nu op 2.440 medewerkers”, zegt personeelsdirecteur Jan Beumer.

“Ook in 2019 groeien we verder. Drie jaar geleden werd in Puurs een nieuwe fabriek geopend voor de productie van vaccins tegen pneumokokken. De vraag naar die vaccins is sterk toegenomen, daarom werd gestart met de bouw van een tweede vaccins-productiecel. Ook werken we aan een nieuwbouw voor een geavanceerde vul- en verpakkingslijn voor de prikpil. Omdat alle volumes blijven stijgen, hebben we nieuw talent nodig. In 2019 zoeken we alles samen 350 nieuwe werknemers, waarvan 140 technische jobs. Het gaat om werknemers zoals ‘technische operatoren’ en ‘techniekers’ die een machine technisch klaarmaken, de vullijnen zelfstandig bedienen, storingen oplossen en lijnen ombouwen. Geïnteresseerden met een diploma elektriciteit, mechanica, onderhoudstechnieker, elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring kunnen kennismaken met ons bedrijf op de jobdag op 17 november. Inschrijven is noodzakelijk via www.pfizerzoektjou.be.”