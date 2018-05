Pfizer Puurs schenkt 3.000 euro aan Blijdorp Buggenhout 16 mei 2018

De productie- en verpakkingssite van Pfizer in Puurs schenkt een cheque van maar liefst 3.000 euro aan de vzw Blijdorp in Buggenhout. "Veiligheid is in ons bedrijf essentieel, en in ons veiligheidsprogramma mikken we steeds op 150 dagen zonder ongeval", zegt Joris De Maeyer, directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid. "Wanneer dat aantal dagen zonder ongeval gehaald wordt, schenken de werknemers van Pfizer Puurs een geldsom aan het goede doel. Zo doneerden we al dertien keer aan verschillende goede doelen. Dit keer is de vzw Blijdorp aan de beurt, een zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking."





