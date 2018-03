Pfizer krijgt 'Lifetime Achievement Trophy' 07 maart 2018

Het farmaceutische bedrijf Pfizer is de winnaar van de 'Lifetime Achievement Trophy 2018' van het Vlaams agentschap Flanders Investment & Trade. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een buitenlands bedrijf dat een uitzonderlijke bijdrage levert aan de Vlaamse economie en welvaart. Pfizer is sinds 1952 actief in België, de laatste jaren werd er vooral enorm geïnvesteerd in de productie- en verpakkingssite in Puurs. In zes jaar tijd ging er meer dan 500 miljoen euro naar de site, met bovenop meer dan 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook in 2018 gaat Pfizer op zoek naar 300 nieuwe medewerkers, daarvan zijn intussen al 50 vacatures ingevuld.





