Peter Van Hoeymissen duwt CD&V-lijst 05 februari 2018

Burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen zal de CD&V-lijst duwen voor de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Dat werd zondag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij in zaal Vrededaal in Kalfort. Eerder raakte al bekend dat burgemeester van Puurs Koen Van den Heuvel de lijst zou trekken. De laatste plaats op de lijst wil volgens Van Hoeymissen niet zeggen dat hij geen uitvoerend mandaat meer ambieert. "Ik heb de onderhandelingen mee gevoerd, het zou belachelijk overkomen mocht ik er niet voor gaan om het project te laten lukken." Volgens hem is er nooit discussie geweest over het lijsttrekkerschap. "Koen beschikt over een uitgebreid netwerk in Brussel. Mijn eigen belang is ondergeschikt aan dat van de gemeente." (WVK)