Park krijgt boekenruilkast 27 juli 2018

Boeken of strips op de plank staan die je nooit meer zal lezen? Dan kan je daarmee sinds kort terecht in de boekenruilkast in Park Fort Liezele. Op die manier kan je boeken een tweede leven geven en vind je mogelijk zelf iets. Je kan er een boek nemen om te lezen. Wil je het bijhouden dan wordt wel gevraagd om er een ander in de plaats te zetten. Het kastje werd gemaakt in de houtwerkplaats van het psychiatrisch centrum in Zelzate. "Op die manier steunen we met de aankoop van een kastje iemand in zijn ontwikkeling en genezingsproces", aldus de gemeente. (WVK)