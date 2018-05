Ouders maken knappe graffitimuur op gevel klooster 09 mei 2018

Ruisbroekdorp in Puurs is een tijdelijk kunstwerk rijker. De gevel van het klooster naast de Krinkelschool kreeg immers een opvallend laagje graffiti.





"Tijdens het komende schoolfeest plannen we verschillende workshops rond kunst en technieken. Enkele ouders en leerkrachten vroegen mij of ze de gevel van het klooster mochten gebruiken om 'een beetje reclame te maken' voor hun workshop graffiti", zegt directeur van De Krinkel Hans Segers. "Toen ze met hun spuitbussen aan de slag gingen, stond ik versteld van het knappe resultaat. Het klooster wordt in het najaar afgebroken om 4 nieuwe kleuterklassen en een zorgklas te bouwen, we vinden het allemaal spijtig dat dit kunstwerk mee verdwijnt. Misschien moeten we in onze nieuwbouw maar meteen een mooie witte muur reserveren voor deze kunstenaars." (EDT)