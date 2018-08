Oud-burgemeester Kontich én zijn zoon op lijst N-VA in Puurs-Sint-Amands 17 augustus 2018

Puurs N-VA Puurs-Sint-Amands is klaar met de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Opvallend: tussen de kandidaten de oud-burgemeester van Kontich én diens zoon. "Als we allebei zouden verkozen raken, sta ik mijn plaats af", zegt Erik Jacobs (74).

Aan de vooravond van Moederdag stelde de partij alle 29 kandidaten voor: veertien vrouwen en vijftien mannen, waarvan negen uit Sint-Amands en twintig uit Puurs. "Stuk voor stuk enthousiaste inwoners met kennis van zaken", verzekert lijsttrekker Jan Van Camp. Opvallend is dat ook een gewezen burgemeester op de lijst staat. Erik Jacobs (74) was de eerste drie jaar van deze bestuursperiode burgemeester van Kontich, tot hij zich in navolging van gemaakte afspraken liet vervangen. "Op 1 mei vorig jaar verhuisde ik naar Puurs om dichter bij mijn kinderen en kleinkinderen te zijn. N-VA heeft mij gevraagd of ik met mijn bestuurservaring de ploeg niet wilde helpen." De voormalig burgemeester staat op plaats 27, zijn zoon Kurt (50) op de 13de plaats. "Maar als we allebei zouden verkozen raken, dan sta ik mijn plaats af. Er is een tijd van komen en van gaan." Volgens Kurt voelt het natuurlijk aan om met zijn vader op één lijst te staan. "Ik kan niet wachten om samen campagne te voeren." Patrick De Luca, fractievoorzitter in de gemeenteraad in Sint-Amands, zal de lijst duwen. Jongste kandidaat is Shana Spiessens (19). (WVK)