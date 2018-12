Opsporingsbericht: politie zoekt Marc Verbruggen (58) Els Dalemans

15 december 2018

De federale politie verspreidt een opsporingsbericht naar aanleiding van de verdwijning van Marc Verbruggen. De 58-jarige man verliet op vrijdag 14 december rond 7 uur zijn woning in het Boudewijnhof in Puurs. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Marc Verbruggen is 1,70 meter groot en struis gebouwd. Hij heeft grijs haar, voorhoofdskaalheid en blauwe ogen. Waarschijnlijk droeg hij op het moment van zijn verdwijning een blauwe jeans en een grijze trui met kap. Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300. Reageren kan ook via email: opsporingen@police.belgium.eu..