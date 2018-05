Opschorting voor diefstal van gsm 08 mei 2018

Een vrouw uit Puurs is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een opschorting van drie jaar. De vrouw stond terecht voor het wegnemen van een gsm. Een die werd achtergelaten door het slachtoffer in 2017 bij het shoppen in een buurtwinkel. De camerabeelden waren duidelijk en ook de verklaringen van de vrouw waren op zijn minst ongeloofwaardig. Ze verklaarde aan de politie en het gerecht dat ze de gsm 'per ongeluk' meenam en dat ze de oorspronkelijke sim-kaart in een rioolputje had laten vallen. De vrouw beschikte nog over een blanco strafblad en de verdediging wou dat graag houden. "Ze werkt in de haven en heeft een blanco strafblad nodig om haar job te kunnen houden", klonk het. Met de opschorting volgt rechter Erika Colpin het pleidooi van de verdediging. De vrouw kreeg geen straf maar werd wel schuldig bevonden. (TVDZM)