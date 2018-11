Opbouw Winterbar van start 67 verenigingen uit Puurs-Sint-Amands zorgen samen voor uitbating Els Dalemans

29 november 2018

17u46 0 Puurs De opbouw van de Winterbar op de Hondsmarkt in Puurs is volop aan de gang. Van donderdag 6 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 zullen maar liefst 67 verenigingen uit Puurs en Sint-Amands er achter de tapkraan staan.

Bovenop organiseren zij allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor hun eigen vereniging of het goede doel. Ook de populaire ijspiste -een schaatsbaan van 15 op 20 meter groot- keert terug, met een curlingbaan bovenop.

De Winterbar is ook de uitvalsbasis voor allerlei activiteiten. Op 14 december vindt het muziekfestival ‘Oorverwarmer’ plaats, de deelnemende artiesten geven het beste van zichzelf in de lokale handelszaken. Op 22 december vindt een magisch vuurspektakel plaats op de site van de voormalige theaterzaal de Kollebloem, één dag lager staan de kraampjes van de kerstmarkt op het Kerkplein en de Botermarkt tot aan de Winterbar.

Op dinsdag 27 november trekt de lichtjeswandeling door het centrum van Puurs, op vrijdag 4 januari is het weer tijd voor de K.I.P.-wandeling. K.I.P. staat voor Kunst In Puurs, het project toont hedendaagse kunst in de straten van het dorp. De ‘Winter van Puurs-Sint-Amands’ afsluiten gebeurt met een nieuwjaarsdrink. Deze vindt uitzonderlijk nog op twee locaties plaats, op 6 januari op de Kaai in Sint-Amands en op 13 januari op het Dorpshart in Puurs.

www.wintervanpuurs-sint-amands.be