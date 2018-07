Op dievenpad tijdens penitentiair verlof: 1 jaar cel 07 juli 2018

De 39-jarige Bjorn H. heeft van de rechter Erika Colpin een celstraf van een jaar effectief gekregen. De dertiger stond terecht voor een inbraak in de Chirolokalen van Puurs. Opmerkelijk is dat beklaagde op het moment van de inbraak in de gevangenis zat. "Meneer had penitentiair verlof gekregen maar keerde niet terug", klonk het vorige maand op de zitting. "Hij leefde op dat moment in een tentje onder de brug." Naar verluidt liep hij al zestien correctionele veroordelingen op voor diefstallen, inbraken en vernielingen. Bij de inbraak maakte hij uiteindelijk zestig euro buit maar de ravage die hij aanrichtte was bijzonder groot. Ontkennen had niet veel zin. De politie trof afdrukken van zijn handpalm aan bij de vaststellingen. Hij forceerde een kantelraam om naar binnen te geraken.





"Telkens wanneer hij op vrije voeten is, pleegt hij steeds opnieuw maar inbraken. Er is een signaal nodig", vond de openbaar aanklager tot slot. Er werd twee jaar geëist maar de rechter oordeelde dat een jaar voldoende was. Hij moet ook nog een geldboete betalen van 1.200 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend. (TVDZM)