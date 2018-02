Ook buurtwinkels leveren nu boodschappen aan huis 03 februari 2018

Negen handelaars uit Klein-Brabant slaan de handen in elkaar en leveren voortaan boodschappen aan huis. Cheesy Dream, 't Lichterhof, Visjes Van Spiessens, Asterx Dranken, Ma Praline, Bakkerij Goossens, Muyshondt, De Vleeskar en Sterslager De Wachter werken hiervoor samen met de online marktplaats Beedrop.be. "Je kan er niet omheen: boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel of thuis laten leveren is nu eenmaal de nieuwe trend. Mensen hebben alsmaar minder de tijd of mogelijkheid om elke week bij onze verschillende zaken langs te gaan. Wij willen ons niet laten overtreffen door de supermarktketens, en bieden daarom nu ook de producten van lokale handelaars online aan", klinkt het. "Via Beedrop.be kunnen klanten uit ons gebundelde aanbod kiezen, en worden alle boodschappen samen thuis geleverd aan dezelfde prijs als in de winkel. Ook voor de levering zelf wordt niets aangerekend, wij delen onderling de kosten. De leveringen gebeuren wekelijks, dit maakt het mogelijk om de pakketten van de verschillende winkels te bundelen. Wie lokaal koopt, helpt meteen het milieu een handje: het aantal gereden kilometers is immers miniem. We hopen het lokale aanbod snel nog verder te kunnen uitbreiden." (EDT)