Oldtimerclub Klein-Brabant schenkt cheque aan De Schakel Els Dalemans

09 november 2018

12u18 0

Een cheque van maar liefst 400 euro, dat mooie bedrag werd door Oldtimerclub Klein-Brabant geschonken aan De Schakel in Puurs. De Schakel is een vereniging waar mensen in armoede samen met vrijwilligers armoede en sociale uitsluiting bestrijden. “Onze club OCKB bestaat nu twee jaar, telt al 144 leden en draait op volle toeren. Het werd hoog tijd om naast onze eigen activiteiten ook iets ‘extra’ te doen voor het goede doel”, zegt Bart Maerivoet van OCKB. “We organiseerden daarom tijdens Pukema in Puurs een ‘rotorkampioenschap’, De Schakel was ook van de partij en trakteerde iedere deelnemer op een tas koffie. De winnaars van het spel kregen mooie prijzen -zoals filmtickets voor cc Binder, waardebons van lokale winkels en zelfs een slipcursus- en wij zamelden samen maar liefst 400 euro in!”