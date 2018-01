Nu ook snoepverkoop voor zieke Jana 24 januari 2018

De hulp voor Jana Geerts uit Puurs blijft maar toestromen. Het meisje van 15 vecht al sinds 2015 tegen kanker, enkele dagen voor het einde 2017 kreeg ze te horen dat ze waarschijnlijk niet zal genezen. Omdat Jana graag nog een lijstje met dingen wil afwerken, zamelen heel wat mensen nu spontaan geld in om haar te helpen die dromen te verwezenlijken.





Spaarpotjes

Eerder al plaatsten meerdere handelaars in Puurs in Willebroek spaarpotjes voor het zwaar zieke meisje, nu wordt ook met de verkoop van snoep en wafeltjes gestart. "Toen ook bij ons in hondenkapsalon 't Poedeltje in Bornem een spaarpotje voor Jana werd geplaatst, en ik het verhaal te horen kreeg, brak mijn hart", zegt Xena Antierens. "Spontaan besloot ik mijn eigen inzamelactie te organiseren. We gaan vanille- en chocoladewafeltjes verkopen aan 5 euro per doos en een valentijnsnoepmix aan 2,50 euro per zakje. Bestellen kan door mij te mailen op xena.antierens@gmail.com of met een privé-berichtje via Facebook." (EDT)