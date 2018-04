Nieuw vanaf september: de tienerschool SCHOLENGROEP STAPT AF VAN ONDERVERDELING LAGER EN MIDDELBAAR ELS DALEMANS

02u54 0 Puurs Scholengroep Rivierenland start op 1 september in Bornem en Puurs met 'tienerscholen' voor kinderen van 10 tot 14 jaar. "We vervangen het klassieke systeem van 6 jaar lager en 6 jaar middelbaar onderwijs door een systeem van 4 jaar lager, 4 jaar junior en 4 jaar middelbaar onderwijs."

"Onderzoek wees eerder al uit dat 10- tot 14-jarigen in dezelfde groeifase zitten, en net deze groep kinderen halen we in het klassieke onderwijssysteem uit elkaar. De jongsten zitten op school bij zesjarigen en de oudsten bij achttienjarigen, waar de afstand niet qua leeftijd maar wel qua ontwikkeling véél groter is. Daar willen wij met ons nieuwe niveau wat aan doen", zegt coördinerend directeur van scholengroep Rivierenland Annouk Peelman. "We gaan deze leerlingen niet aleen onderbrengen op dezelfde locatie in één 'tienerschool', maar meteen ook een hele stap verder. We gaan voor deze leeftijdsgroep vak- en jaaroverschrijdend werken, met flexibele groepen. Deze zullen niet worden ingedeeld volgens leeftijd zoals in het klassieke systeem, maar volgens niveau en werkvorm. De ene leerling werkt bijvoorbeeld makkelijker met visueel materiaal om iets te begrijpen dan de andere, en zal dit dus ook anders aangeboden krijgen."





Leukere lessen

"We gaan met dit afzonderlijke 'junior-niveau' van start in basisschool De Linde en Atheneum Klein-Brabant in Bornem én met basisschool 't Kasteeltje en Atheneum Klein-Brabant in Puurs. Hier hebben we immers telkens een lagere en middelbare school op eenzelfde locatie. Met wat kleine interne wijzigingen om klasgroepen te laten samenzitten, kunnen we dus snel en makkelijk starten. Maar onze bedoeling is zeker om op termijn ook in onze andere scholen met dit junior-niveau te werken."





"Voor onze leerkrachten zal de verandering nu het grootste zijn, zij zullen de komende jaren meer en hechter samenwerken. Samen zochten we antwoorden op heel wat vragen: wat hebben onze leerlingen nodig? Hoe werken we dit concreet uit? Hoe gaan onze jaarplannen eruitzien, net als onze dagindeling? Wat met projecten? ... Ons doel is om de lessen dynamischer en aantrekkelijker te maken, beter gericht op het profiel van elke leerling afzonderlijk die zo hopelijk ook betere resultaten zal halen."





"Op dit moment wordt het nodige lesmateriaal volop uitgewerkt, en op één september gaan we van start met de eerste lessen. We starten met de vakken Frans en taalbeschouwing in het Nederlands, daarna volgen stap voor stap de andere vakken. Ook voor de leerlingen wordt dit een heel nieuwe aanpak, maar zij zullen er geleidelijk aan in groeien, de komende jaren wordt de overstap en de aanpassing alsmaar kleiner."