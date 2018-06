Niet teruggekeerde gedetineerde pleegt inbraak 12 juni 2018

Bjorn H. (39) stond gisteren voor de rechter na een inbraak in de Chirolokalen van Puurs. De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. Hij verzamelde de afgelopen jaren maar liefst zestien correctionele veroordelingen voor diefstallen, inbraken en vernielingen. De man bracht al enige tijd in de cel door, maar na zijn meest recente penitentair verlof, keerde hij niet meer terug naar de gevangenis. De man ging onder de Temsbrug wonen in een tentje en pleegde de feiten terwijl hij onder de brug verbleef. Bij de inbraak in de Chirolokalen werd destijds zestig euro gestolen. Hij geraakte binnen door een kantelraam te forceren. Ontkennen deed de dertiger niet. Onder meer omdat de afdruk van zijn handpalm werd aangetroffen tijdens de vaststellingen. "Meneer blijft maar stelen en inbreken telkens wanneer hij op vrije voeten is", klonk het in de vordering van het parket. Er werd twee jaar effectief gevorderd. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)