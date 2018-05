N-VA maakt nieuwe kandidaten bekend 05 mei 2018

De N-VA-afdeling Puurs-Sint-Amands maakt nog twee bijkomende kandidaten bekend voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend.





De Krinkel

Guy Cools uit Breendonk en Peggy Seeuws uit Ruisbroek krijgen plaatsen 3 en 4. Cools was de voorbije maanden al gemeenteraadslid, Seeuws is nieuw. Zij woont sinds 2014 in Ruisbroek en is onder andere voorzitster van de ouderraad van basisschool De Krinkel, de drijvende kracht achter het actiecomité tegen de komst van meer vervuilende industrie in Ruisbroek en mede-coördinator van het BIN. Eerder werd al bekend dat Lavinia De Maeyer op de tweede plaats staat en fractievoorzitter Jan Van Camp de lijst trekt.





(EDT)