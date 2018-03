MX Team Klein-Brabant verenigt motorcrossfanaten 07 maart 2018

02u35 0

'MX Team Klein-Brabant', zo heet het nieuwe motorcrossteam met leden uit Bornem, Puurs en Sint-Amands. "MX Team Klein-Brabant is opgericht door Jordan Kerremans, Christophe Albrecht en Niels Janssens. Ons uithangbord is Glenn Bielen, die zal aantreden bij EMX250 Imba en Inters MX2 in VMCF", zegt voorzitter van MX Team Klein-Brabant Jordan Kerremans. "Voor de andere piloten van ons team is dit vooral een hobby, maar ook zij zullen natuurlijk hun uiterste best doen om bij wedstrijden zo goed mogelijke resultaten te behalen. Christophe Albrecht zal als teamcoach de piloten begeleiden zijn ervaring doorgeven. Wie ons team wil volgen, kan terect op de Facebookpagina MxTeamKleinBrabant."





(EDT)