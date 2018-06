Mooiste tuinen open voor publiek én goede doel 21 juni 2018

Landelijke Gilden organiseert nu zaterdag 23 en zondag 24 juni de 26ste editie van de 'Open tuinen'. "Ook in Klein-Brabant zijn telkens van 10 tot 18 uur vijf pareltjes te bezoeken, die op korte afstand van elkaar liggen. Deelnemers kunnen er dus een mooie fietstocht van maken, én meteen het goede doel steunen", zegt Marc Van Praet van Landelijke Gilden.





Friends of Ahazaza

"Fons en Maria Waumans uit Lippelo stellen ook hun tuin tentoon en schenken de opbrengst van de inkom aan het project 'Friends of Ahazaza', dat een schooltje in Rwanda steunt."





De andere tuinen die bezocht kunnen worden liggen in de Ravenstraat 178 in Buggenhout - Opstal, Esdoorndreef 13 in Liezele-Puurs, Valk 121 in Sint-Amands en Provincialeweg 99 in Sint-Amands. (EDT)