Met de fiets naar 'Dakar' voor kleine Leon VRIENDEN EN FAMILIE OVERLEDEN KINDJE HOUDEN BENEFIET VOOR BERREFONDS ELS DALEMANS

29 juni 2018

02u35 0 Puurs Vandaag en morgen is café Coolhem in Kalfort het decor voor een grootse benefiet voor het Berrefonds. "Een jaar na het overlijden van kleine Leon, willen we geld inzamelen voor 'koesterkoffers', die geschonken worden aan ouders van een overleden kindje", zegt Cindy Boeykens.

"Leon overleed in februari 2017 in zijn slaap, net voor hij met zijn tweelingbroertje zijn eerste verjaardag zou vieren. Dat verlies kwam enorm hard aan binnen de hechte gemeenschap die Kalfort is. Zo'n groot leed dat plots zo dichtbij kwam, heeft ons allemaal enorm aangegrepen. Zowel de mama als de grootvader van Leon zijn al jaren leerkracht in de dorpsschool, en dus bekende gezichten bij velen. Ze komen ook bij ons in de zaak, en tijdens één van die bezoekjes vertelde de mama van Leon over de 'koesterkoffer' die ze had gekregen", zegt Cindy Boeykens van café Coolhem.





"Zo'n koesterkoffer wordt na het verlies van een kindje aan de ouders geschonken door het Berrefonds. Eén koesterkoffer kost 56 euro, jaarlijks schenkt het Berrefonds zo'n 800 exemplaren weg. In de koffer zitten spulletjes waarmee je tastbare herinneringen kan verzamelen: silicone om een vingerafdruk te nemen, een canvas voor een hand-of voetafdrukje, een buisje om een haarlokje in te bewaren en een boekje om notities in te maken... Vaak denken ouders net op dat cruciale moment niet aan zulke zaken, en hebben ze daar achteraf spijt van. Leons mama was de mensen van het Berrefonds zo dankbaar, dat ze sindsdien ook zelf mee de schouders zet onder het initiatief. En haar enthousiasme is zo aanstekelijk, dat ook wij besloten mee geld in te zamelen voor het Berrefonds."





Langs Franse gemeente Léon

"We starten vrijdagavond om 19 uur met een 24-uren-marathon op de fiets. De verschillende teams zullen proberen om virtueel helemaal tot in Dakar te fietsen. Niet toevallig stippelden we net dié route uit, omdat de fietsers dan ook symbolisch langs de Franse gemeente Léon rijden", zegt Boeykens. "Maar dat is lang niet alles. Vrijdagavond vindt ook onze bingo plaats en wordt er muziek gespeeld, op zaterdag starten we met een ontbijt, gevolgd door een aperitiefconcert van de Concordiavrienden Kalfort. In de namiddag kunnen de kleintjes zich uitleven tijdens onze kindernamiddag met springkasteel, grime, een clown en ballonnenblazer. Zaterdagavond steken we de barbecue aan en sluiten we af met een fuif. Iedereen is welkom, zelfs met het drinken van een frisse pint kan je het goede doel al steunen."





Het benefiet voor het Berrefonds, op 29 en 30 juni gaat door in Café Coolhem, Coolhemstraat 1 in Kalfort.