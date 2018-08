Maria-Ommegang trekt door Kalfort 27 augustus 2018

02u26 0

De intussen 31ste editie van de Maria-Ommegang trok zondagochtend door de straten van Kalfort (Puurs). Zo'n 400 figuranten vertelden in veertig taferelen een verhaal van meer dan duizend jaar geschiedenis, van het dorp zelf én van de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Ook nu weer lokte het evenement heel wat toeschouwers.





Ook zaterdag werd er al gefeest in Kalfort, met onder andere Vurig Vrededaal. De tuin van het dorpshuis veranderde voor de gelegenheid in een vuurlandschap vol magie en lichteffecten. Nog tot en met volgende week zondag vinden dagelijks allerlei activiteiten plaats.