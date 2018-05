Maniflex reist met mobiel atelier naar bedrijven 23 mei 2018

02u52 0 Puurs Het Puurse noodmaatwerkbedrijf Maniflex pakt uit met een nieuwigheid: een mobiel atelier. "Onze klanten moeten hun producten niet vervoeren, wij komen zelf ter plaatse met mensen, machines én dus ook een eigen atelier", zegt zaakvoerder Wim Servaes.

"Maniflex werkt met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij springen in bij bedrijven die tijdelijk werk te veel hebben, of activiteiten willen uitbesteden. In het verleden brachten we al onze eigen mensen, machines en het materiaal mee. Nu gaan we nog een stap verder. We investeerden in een 'dome', een gigantisch opblaasbaar atelier met een diameter van 14 meter en 6,5 meter hoog. De dome kan overal geplaatst worden: op een parking, in een magazijn... We brengen meteen ook onze eigen inrichting mee", zegt Servaes.





136 zitplaatsen

"Zo beschikken onze Maniflex-medewerkers altijd over voldoende plaats om te werken, het atelier telt 136 zitplaatsen of 223 staanplaatsen. Bij het bedrijf moet intern geen ruimte worden vrijgemaakt, en iedereen kan veilig aan de slag weg van bijvoorbeeld rondrijdende vorkliften. En al even belangrijk, vooral voor de mobiliteit: de goederen moeten niet meer op vrachtwagens heen en weer gereden worden, wij gaan gewoon overal ter plaatse. De dome wordt volledig opgebouwd op anderhalf uur, en biedt meteen een grote extra ruimte wanneer nodig. Tijdens weekends en op feestdagen is onze dome ook te huur voor andere bedrijven, feesten en meer." www.maniflex.be (EDT)