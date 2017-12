Man zwaargewond bij crash tegen muurtje 02u47 0 Foto Van Der Zeypen De brandweer moest het dak van de wagen openknippen om de bestuurder te bevrijden. Puurs Op de Dendermondsesteenweg (N17) is op kerstdag een autobestuurder ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde even over 22 uur.

De man week met zijn auto af van zijn rijbaan. Hij botste tegen een een boom en hij kwam tot stilstand in een sloot, tegen een stenen muurtje van een open riool. Het muurtje is volledig vernield, ook de wagen is total loss. De bestuurder zat volgens de hulpdiensten gekneld. "De brandweer heeft het dak er afgeknipt, de man eruit gehaald en hij is overgedragen aan de hulpdiensten", zegt luitenant Pierre Van Sand van de brandweerzone Rivierenland. De gewonde man bleef de hele tijd bij bewustzijn, maar klaagde over pijn in de rug. Hij is met een ambulance overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Het ongeval gebeurde pal voor een woning, maar die raakte niet beschadigd. "Ik hoop dat het goed komt met die meneer", zei de bewoner. "Best schrikken als zoiets voor je deur gebeurt. Ik stond te bibberen op mijn benen." De hulpdiensten hebben de N17 tijdelijk afgesloten, het verkeer moest omrijden. De politiezone Klein-Brabant onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. (TVDZM)