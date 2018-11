Man vrijgesproken voor doodsbedreigingen aan minderjarige buurjongetjes TVDZM

13 november 2018

Een man uit Kalfort is door rechter Erika Colpin vrijgesproken. Vorige maand stond hij terecht voor het uiten van doodsbedreigingen tegenover twee minderjarige buurjongetjes. De jongeren waren volgens hun verklaringen aan het voetballen.



“Plots kwam de man naar buiten en riep hij naar de jongeren dat hij hun keel zou oversnijden indien ze hun bal nog een keer tegen zijn woning zouden trappen”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy destijds.



“Beklaagde en de ouders van de buurjongetjes leefden al een tijdje in onmin met elkaar. De politie werd er ook in het verleden al een keer bij gehaald.”



De beklaagde ontkende de feiten. “Mijn cliënt heeft een alibi”, repliceerde de raadsvrouw van de man. “Hij voert vrijwilligerswerk uit in de parochie. Op het moment dat hij deze feiten zou hebben gepleegd, was hij in de kerk bezig naar aanleiding van de Maria Ommegang.” Het verhaal werd bevestigd door enkele parochiemedewerkers. De verdediging vroeg dus de vrijspraak en kreeg die ook. Of het parket in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet geweten.