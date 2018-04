Man overlijdt op parking kerkhof 26 april 2018

Op de parking aan het kerkhof van Ruisbroek is dinsdag een overleden man aangetroffen in zijn wagen. "Uit navraag blijkt dat de 47-jarige man al enige tijd op de dool was en waarschijnlijk daarom in zijn voertuig sliep. De wagen was volledig afgesloten, er waren ook geen aanwijzingen dat het om kwaad opzet zou gaan, ", zegt Nele Poelmans van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "De wetsdokter onderzoekt nu nog verder de precieze doodsoorzaak, zodat we weten of het hier om zelfmoord gaat of om een natuurlijk overlijden." (EDT)