Man (31) staat terecht voor verkrachting van ex-vriendin 24 maart 2018

Een 31-jarige man uit Puurs heeft zich in Mechelen op de rechtbank moeten verantwoorden voor de verkrachting van zijn ex. Het slachtoffer verklaarde dat ze tegen haar zin seks moest hebben met haar partner en dit een dag nadat ze besloten hadden om uit elkaar te gaan. "De vrouw bracht zelfs een opname binnen van 35 minuten waarop 45 keer te horen was dat ze vroeg om te stoppen, maar de beklaagde bleef gewoon doorgaan", zei de openbaar aanklager op zitting. Hij dagvaardde beklaagde ook nog voor tal van andere feiten, waaronder het merendeel voor slagen en verwondingen. "Hij sloeg haar meermaals en duwde haar ook enkele keren tegen de muur", ging de aanklager verder. Omwille van enkele voorgaande veroordelingen voor IFG en de veelheid van feiten, werd gisteren een celstraf van vier jaar gevorderd. Meester Adelheid De Wael, die het opnam voor de vrouw, vroeg een schadevergoeding van 3.000 euro provisioneel. "Het had een diepe impact op haar leven", luidt het. De verdediging kwam gisteren de vrijspraak vragen voor de verkrachting. "Dat kaderde in een spelletje waarbij ze zich de ene keer aantrekken en de andere keer afduwen van elkaar", pleitte de advocaat van de dertiger. "Dat er daarnaast dingen gebeurd zijn, komen we niet ontkennen. Hiervoor vragen we een werkstraf." Vonnis binnen de maand.





(TVDZM)