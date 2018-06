Louis Callaert erelid Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland 22 juni 2018

Puursenaar Louis Callaert - vooral bekend als heemkundige die al meerdere boeken schreef - is het nieuwe erelid van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland. "Louis is al vele jaren actief lid van onze vzw en promoot zijn Klein-Brabant steeds met het grootste enthousiasme. Al op dag één bracht Louis het ene nieuwe idee na het andere aan en dat doet hij nog steeds", zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder. "Vanuit Toerisme Klein-Brabant willen wij Louis Callaert dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet en we hopen nog vele jaren te mogen rekenen op zijn kennis en steun."





