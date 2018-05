Letters 'Fort de Liezele' verdwijnen 09 mei 2018

Het opschrift 'Fort de Liezele' dat al jaren boven de toegangspoort van de betonnen mastodont prijkt, verdwijnt. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Peter Lemmens stelde meermaals de vraag waarom men voor de Franstalige benaming koos. "We hebben die vraag onderzocht, en besloten dat de Franstalige tekst mag verdwijnen", reageert bevoegd schepen Ronny Tourné (CD&V). "Het ging immers om een veronderstelling, we zijn niet helemaal zeker dat er vroeger ook 'Fort de Liezele' op de muur stond. Op dit moment worden grondige renovatiewerken uitgevoerd in het fort, we zullen aan de aannemer vragen om een stelling te plaatsen zodat de nodige schilderwerken kunnen worden uitgevoerd. Voorlopig komt er geen nieuwe tekst in de plaats." (EDT)