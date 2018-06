Lemmens trekt lijst Vlaams Belang 11 juni 2018

Huidig gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Peter Lemmens zal in oktober de lijst van zijn partij trekken in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Dany Saey uit Ruisbroek wordt lijstduwer. "We hebben een duidelijke visie voor Puurs-Sint-Amands: het behoud van onze identiteit, veel aandacht voor de deelgemeenten, veiligheid - ook in het verkeer -, gezonde en vooral leefbare financiën en het behoud van de open ruimte en het groen", klinkt het. (EDT)