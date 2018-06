Leerlingen Sjabi halen diploma 'rookvrije klassen' 15 juni 2018

02u31 0

Het Sint-Jan Berghmansinstituut in Puurs heeft deelgenomen aan de campagne 'rookvrije klassen' van Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Mechelen. Het doel van de actie is om jongeren in klasverband te laten werken rond tabakspreventie en elkaar te ondersteunen om rookvrij te blijven. In totaal gingen 228 leerlingen samen met hun leerkracht aan de slag, en het resultaat mocht er zijn. De inzending van 2AL werd zelfs geselecteerd als één van de zes beste Vlaamse inzendingen. De leerlingen uit de dertien klassen van het tweede middelbaar krijgen dan ook allemaal een diploma overhandigd, met een filmticket erbovenop voor de creatiefste klassen.





(EDT)