Leerlingen Krinkel begraven schat net voor bouwwerken 30 juni 2018

De bouwwerken aan basisschool De Krinkel gaan maandag van start, en om dat te vieren hebben alle 405 leerlingen van de school gisteren een schat begraven. "We hebben een echte schatkist met symbolische én waardevolle zaken van elke klas gevuld. We kozen voor de plek waar de nieuwe speelplaats komt. Op vrijdag 31 augustus plannen we de officiële opening", zegt directeur Hans Segers. "We zullen later enkele schatkaarten verstoppen in de nieuwe gebouwen. Want tijdens deze grote vakantie is er een tsunami van werken: vochtproblemen worden aangepakt, klassen worden geschilderd, nieuwe verwarmingsketels worden geplaatst, heel wat klassen verhuizen én de afbraak van het klooster en de start van onze nieuwbouw staan op het programma."





