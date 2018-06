Leerlingen Klavertjevier stralen op rode loper 29 juni 2018

De leerlingen van basisschool Klavertjevier in Breendonk hebben zich even heuse Hollywoodsterren gewaand. Ze sloten hun project rond 'De Rode Loper' af met een glamoureuze awardshow. "Onze kinderen werkten de voorbije weken rond alles wat met showbizz te maken had. De kleuters kregen een kapster over de vloer en naaiden zelf de mooiste kleren, de eerste- en tweedejaars piepten achter de schermen van een toneelstuk, drie en vier bracht een bezoek aan de VRT, onze vijfde- en zesdejaars gingen aan de slag met camera's en maakten zo hun eigen filmpjes", klinkt het. "We sloten die projectweek af met een vipdag op school: iedereen werd in galakledij in 'Klaverwood' verwacht en we rolden de rode loper uit voor onze mini-BV's. En zoals het bij de échte sterren hoort, werden ook hier awards uitgereikt tijdens een spetterende slotshow."





