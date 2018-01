Leerlingen herstellen noodwoning uit WOI in ere 02u46 0 Foto Legreve De delegatie van het Fort en leerlingen van PTS bij de noodwoning die wordt opgebouwd. Puurs Leerlingen van de Provinciale Technische School (PTS) hebben een noodwoning uit de Eerste Wereldoorlog volledig hersteld. Het houten huisje krijgt een plaats op de site van het Fort van Breendonk.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn in België 65.000 woningen vernield. Om de woningnood voor de terugkeerders te ledigen, kwamen er 'tuinhuisjes' van 6 op 6 (met drie kamers) en 6 op 9 meter (met vijf kamers). Er kwamen er 129 in Willebroek, waarvan het laatste, in de Gezondheidsstraat, in september 2016 werd afgebroken door het 11de Genie bataljon uit Burcht. De stukken verhuisden naar PTS in Boom, waar de leerlingen van de houtafdeling ermee aan de slag gingen.





Slechte staat

Gisteren ging een delegatie van het Fort poolshoogte nemen. "De noodwoning van 6 op 6 verkeerde in een zeer slechte staat. De leerlingen maakten identiek na wat rot of te zwaar beschadigd was", legt Herbart Beyens uit, de evenementencoördinator van het Fort van Breendonk.





De scholieren werken de noodwoning af, waarna die weer ontmanteld wordt en naar Breendonk wordt gebracht. "Daar zal het huisje worden gezandstraald en in de oorspronkelijke kleur geverfd. Tegen 11 november moet het klaar zijn." (WVK)