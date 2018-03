Leerlingen geëvacueerd na rookontwikkeling 06 maart 2018

De leerlingen van SJABI bovenbouw Campus Begijnhof zijn gisteren drie kwartier lang geëvacueerd. De aanleiding was rookontwikkeling in de kelder.





Kort voor de start van de schooldag gisterochtend werd er rookontwikkeling opgemerkt in de kelder van een van de vleugels van het schoolgebouw. "We hebben meteen de brandweer verwittigd, het brandalarm in werking gezet en de leerlingen van de speelplaats naar de nabijgelegen sporthal begeleid", zegt directeur van campus Begijnhof Sven Laisnez. De evacuatie verliep bijzonder snel en zonder incidenten. "Vorig schooljaar organiseerden we een grootschalige rampenoefening in samenwerking met de gemeente en daar hebben we vandaag de vruchten van geplukt", legt Laisnez uit. Terwijl de leerlingen werden opgevangen, kwam de brandweerzone Rivierenland ter plaatse. Er werd op zoek gegaan naar het probleem en die vonden ze bij een verwarmingsketel. De lokalen werden verlucht en de ramen werden opengezet. Na drie kwartier mochten de leerlingen opnieuw naar hun klas. Het tweede lesuur om 9.20 uur kon met een kleine vertraging alsnog doorgaan. In de loop van de namiddag werd een onderhoudsteam ter plaatse gestuurd om de verwarmingsketel na te kijken. Het probleem was een verstopte afvoerpijp. (TVDZM)