Leerlingen De Krinkel verkopen wafels 24 januari 2018

De leerlingen van het vierde en zesde leerjaar van vrije basisschool De Krinkel in Ruisbroek (Puurs) hebben - met de hulp van de ouderraad - maar liefst 3.550 wafels gebakken. Ze hebben dit lekkers verdeeld in Ruisbroek, Klein-Willebroek en Hingene. "We organiseren deze verkoop nu al 30 jaar, onze wafelbak is ondertussen heel bekend in de buurt", aldus directeur Hans Segers. "De opbengst van deze verkoop wordt gebruikt om de kinderen tijdens de komende zee- en sneeuwklassen enkele extra activiteiten te gunnen. Op 1 maart vertrekken 25 kinderen van het zesde leerjaar naar Tirol op sneeuwklassen. De 48 kinderen van het vierde leerjaar gaan na de paasvakantie naar Nieuwpoort op zeeklassen."





