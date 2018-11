Leden Rotary Club even aan de slag bij Flexpack Els Dalemans

30 november 2018

18u58 0 Puurs De leden van Rotary Club Willebroek/Klein-Brabant gingen vrijdag aan de slag in een heel andere werkomgeving dan ze gewend zijn. De groep trok naar het maatwerkbedrijf Flexpack in Puurs, om daar aan de lopende band mee 500 kerstpakketten samen te stellen.

“Vorig jaar deelden we geschenkjes uit aan zwaar zieke mensen die moeilijk het huis uit geraken. Dit jaar contacteerden we de rusthuizen in onze regio, en we gaan bij 500 senioren een kerstpakketten afgeven”, zegt longarts en lid van Rotary Club Willebroek/Klein-Brabant Ann-Marie Morel.

“Zo’n pakket bestaat uit allerlei lekkers -speculoos, chocolaatjes, truffels- een pakje zakdoekjes en een mooie kerstkaart. De kaarten kochten we bij verschillende zorginstellingen uit de regio, voor de samenstelling van onze pakjes klopten we aan bij Flexpack.”

“We gingen er vrijdag aan de slag aan de lopende band, zo konden we meteen een praatje maken met de vele fijne medewerkers van de beschutte werkplaats. Voor onze leden was dit een mooie kans om meteen het bedrijf eens te bezoeken. Nu onze pakketten allemaal klaar zijn, kunnen we ze op 15 december naar de verschillende woonzorgcentra brengen.”