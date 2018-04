Lavinia De Maeyer op tweede plaats N-VA 21 april 2018

De tweede plaats op de N-VA-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Puurs-Sint-Amands is voor Lavinia De Maeyer uit Oppuurs. "Ik zetelde de voorbije jaren als gemeenteraadslid en kon zo zien dat onze gemeente Sint-Amands wat is blijven stilstaan en hoe problemen zoals verkeersveiligheid niet worden aangepakt. Daar moet verandering in komen", klinkt het. "Met een sterke kandidate uit Oppuurs op de tweede plaats, maken wij duidelijk dat voor N-VA Puurs-Sint-Amands alle deelgemeenten belangrijk zijn", vult N-VA-lijsttrekker Jan Van Camp aan. "We hebben geen nood aan peperdure megaprojecten die zorgen voor schuldenbergen en torenhoge belastingen, maar aan een gemeente waar alle inwoners zich thuis voelen in hun gemeente en deelgemeente." (EDT)





