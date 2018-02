Landschapspark opent met spektakel FEESTWEEKEND IN JUNI TRAPT 'ZOMER VAN PUURS-SINT-AMANDS' OP GANG ELS DALEMANS

12 februari 2018

02u27 0 Puurs Een jaar na het begin van de werken krijgt het nieuwe Landschapspark van Puurs vorm. Tijdens een feestweekend op 23 en 24 juni opent Theater Tol het park met een spektakel, meteen de start van 'De zomer van Puurs-Sint-Amands'.

De aanleg van het Landschapspark in Puurs liep wat vertraging op door het archeologisch onderzoek, maar sinds een jaar wordt er stevig doorgewerkt aan de Fortbaan. Het park ligt tussen het JOC WIJland en Fort Liezele, en combineert sporten en spelen met evenementen.





In het gebied dat vroeger uit weilanden bestond, werden de voorbije maanden de zones van het park afgebakend. "De geul voor het water werd uitgegraven, en achteraan werd een heuvel gecreëerd op de plaats waar de grote evenementenweide komt. Zo is het voor het publiek makkelijker om bij bijvoorbeeld optredens toch voldoende te kunnen zien", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). "Vooraan in de zone komen 'evenementen-pockets', kleinere zones waar bijvoorbeeld een circus of kermis opgesteld kan worden. Twee van de vier pockets worden verhard. We kozen voor dit concept, omdat kleinere evenementen niet meteen de grote festivalweide kunnen vullen. Bovendien zijn er op deze manier meerdere activiteiten tegelijk mogelijk in het Landschapspark."





Looproute

Sportievelingen halen nu al hun hartje op, want het pas aangelegde Finse looppad is afgewerkt en wordt al gebruikt. "Dat pad sluit mooi aan op de bestaande looproute rondom het Fort van Liezele", vertelt Van den Heuvel. "Je duikt dus vanuit het Landschapspark vlot verder het groen in. Ook het asfalt van de skeelerpiste werd gegoten, en het park krijgt een fit-o-meterparcours. Helemaal achteraan op het domein werd de speelweide zo uitgegraven, dat ze in de wintermaanden onder water zal komen te staan. Zo creëren we meteen een natuurlijke schaatspiste. In de andere seizoenen kan je hier ravotten of picknicken."





Zomerpremière

Na de zomer start de private partner met de bouw van een horecazaak in het park. "Ook plannen we er de aanleg van een parkbegraafplaats met afscheidspaviljoen", zegt de burgemeester. "De opmaak van het Landschapspark werd heel bewust erg open gehouden, de komende maanden zal er vooral nog groen worden aangeplant. Alles kan dan goed ingroeien tegen het geplande openingsweekend van 23 en 24 juni. We plannen een weekend vol activiteiten, met als hoogtepunt een groot spektakel. Theater Tol brengt op 23 juni de zomerpremière van de nieuwe show 'Hotel Watercage'. Dit feestweekend is de start van 'De zomer van Puurs-Sint-Amands'. De voorbije jaren vonden optredens plaats in onze vijf Puurse deelgemeenten, dit keer worden ook de drie Sint-Amandse deelgemeenten mee opgenomen in de programmatie."