Landelijke Gilde organiseert derde Ronde van Klein-Brabant 16 juni 2018

De Landelijke Gilde van Bornem en Breendonk slaan de handen in elkaar voor de organisatie van de derde 'Ronde van Klein-Brabant'. Komende zondag leiden ze fietsers langs de mooiste plekjes van Klein-Brabant. "Elk jaar nemen twee andere afdelingen het voortouw, zodat we ook steeds iets anders kunnen aanbieden én fijne samenwerkingen uitbouwen", zegt Marc Van Praet van Landelijke Gilde. "Deelnemers kunnen kiezen uit fietstochten van 23 en 45 km, vertrekken kan van 9 tot 15 uur aan de abdij van Bornem in de Kloosterstraat en aan het KLJ-lokaal van Breendonk in de Schaafstraat. Voor de gelegenheid kan je vanaf 10 uur ook met paard en huifkar door het prachtige graafschap aan de Oude Schelde rijden, langs het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde." (EDT)





Meer info: defietsop.be