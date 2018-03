Landelijke Gilde organiseert 24ste plantenbeurs 28 maart 2018

Op paasmaandag 2 april is het weer zover: dan organiseert de Landelijke Gilde van Liezele de intussen 24ste editie van haar populaire 'Vlaamse Plantenbeurs'. "In 1994 zijn we klein gestart met enkelen die onderling wat planten ruilden op de speelplaats van de lokale school. Nu 24 jaar later zijn we uitgegroeid tot een unieke markt die de hele dorpskern inpalmt. Jaarlijks lokken we duizenden bezoekers naar ons dorp, waar zowel professionele handelaars als hobbyisten hun bloemen en planten verkopen", zegt Ludwig Hofmans van Landelijke Gilde Liezele. "Zij geven er meteen het nodige advies bij over tuinen, vijvers, enten en zoveel meer. Vanzelfsprekend serveren wij ondertussen de nodige hapjes en drankjes. De plantenbeurs is ook de enige kans om ons eigen bier, het 'Liezels Pierke', te degusteren."





Plantenbeurs, op 2 april van 10 tot 17 uur in Liezele (Puurs) (EDT)