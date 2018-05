L.O.S. herrijst als KR8! NIEUWE PARTIJ BUNDELT ONAFHANKELIJKEN, SOCIAAL-DEMOCRATEN EN LIBERALEN ELS DALEMANS

26 mei 2018

02u32 0 Puurs KR8!, zo heet de nieuwe partij die in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt in de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. "KR8! is gegroeid uit de Sint-Amandse partij L.O.S., we bundelen de krachten van onafhankelijken, sociaal-democraten en liberalen uit alle deelgemeenten."

De Sint-Amandse partij L.O.S. (Lippelo Oppuurs Sint-Amands) heeft woelige maanden achter de rug. "De fusieplannen met Puurs zorgden voor grote interne discussies, en uiteindelijk hebben we hierdoor ook meerdere mensen verloren (o.a. schepen Frans Joos en gemeenteraadslid Femke Vleminckx, nvdr.). Uiteindelijk hebben we toch beslist om mee in dit fusieverhaal te stappen. Maar dan is het ook onze plicht als partij om mee onze schouders te zetten onder die nieuwe gemeente", zegt Heiko Van Muylder.





Boven partijpolitiek

"Bij L.O.S. lag de focus op Sint-Amands, we kiezen daarom voor dit nieuwe project KR8! met de focus op alle acht deelgemeenten van Puurs-Sint-Amands. L.O.S. is in 2000 ontstaan uit een samenwerking van VU en sp.a, we breiden onze ploeg nu verder uit met onafhankelijken, sociaal-democraten en liberalen uit zowel Puurs als Sint-Amands. Zo sluiten onder andere Koen Segers (Open Sint-Amands) en Inge Faes (onafhankelijk, voorheen N-VA in Puurs) zich aan bij KR8! Ook de lokale afdelingen van Open Vld en sp.a steunen ons en stappen mee in dit verhaal, net omdat we willen samenwerken in plaats van versnipperen. KR8! staat heel bewust boven de nationale partijpolitiek: het gaat ons niet om hokjesdenken of wat men in Brussel beslist: wij vertrekken net als bij L.O.S. vanuit een neutrale samenwerking voor onze gemeente en de lokale noden."





Net zoals bij L.O.S is het ook het doel van KR8! om mee te besturen. "De grote nood aan een lokale partij als L.O.S. was al meteen duidelijk. Bij de oprichting in 2000 haalden we net geen 25% van de stemmen, in 2006 was dat 27%. In 2012 groeiden we uit tot een sterke ploeg die 32,8% haalde en 7 gemeenteraadsleden, 3 OCMW-raadsleden, 3 schepenen en de OCMW-voorzitter leverde. Ook nu weer gaan we voor zo'n mooi resultaat." Naast blauw, rood en geel zit er ook vleugje groen in het logo van KR8!. Toch wordt met die partij niét samengewerkt. "Groen wil op eigen kracht naar de verkiezingen trekken, maar voor ons zijn die groene accenten óók belangrijk. Daarom verwerkten we die kleur uiteindelijk ook in ons logo. We leggen nu de laatste hand aan ons programma en onze lijst, de komende weken lossen we al de top 5 en de lijstduwer en op 1 juli geven we het startschot van onze campagne met de voorstelling van de volledige ploeg. Al wie zin heeft om mee te werken aan dit nieuwe, lokale project, is meer dan welkom."