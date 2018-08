Kruispunt afgesloten voor werken 07 augustus 2018

Als onderdeel van de wegenwerken in Kalfort wordt ook het fietspad aan het kruispunt Kloosterbunder/L. Van Kerckhovenstraat hersteld. De klinkers van het kruisende fietspad worden er vervangen door een betonstrook, om het geheel stabieler te maken. Meteen worden de klinkers van het voetpad herlegd, worden de goot en de oprijdrempels wat omhoog gehaald en worden een deel klinkers in de rijbaan van de L. Van Kerckhovenstraat vervangen.





Voor deze klus is de Kloosterbunder tot en met vrijdag 17 augustus niet toegankelijk vanuit de L. Van Kerckhovenstraat. Uitzonderlijk wordt in Kloosterbunder tweerichtingsverkeer toegelaten met in- en uitgang aan de Coolhemstraat. De L. Van Kerckhovenstraat zal ter hoogte van het kruispunt twee weken versmald worden en er komt een voorrangsregeling en omleiding. Van 7 augustus tot 10 augustus wordt er ook in Letterheide gewerkt, daar wordt een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Deze straat zal dus ook afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. (EDT)