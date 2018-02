Kritiek op sluiting containerpark: "We moeten toch érgens naartoe met afval?" 07 februari 2018

02u28 0 Puurs De inwoners van Puurs beginnen stilaan te morren om de langdurige sluiting van het containerpark. Dat wordt grondig verbouwd, nu kan je er enkel terecht met betalende fracties. "We moeten ons afval thuis stockeren tot eind mei, kunnen we dan nérgens anders terecht?", vraagt Paul Timmerman zich af.

De heraanleg van het gemeentelijk containerpark van Puurs ging in september vorig jaar van start. Het park moest even volledig de deuren sluiten, eind januari konden de inwoners er weer terecht. "Wekenlang hielden we thuis alles bij, en vorige week stopte ik mijn wagen helemaal vol. Maar op het containerpark zelf kreeg ik te horen dat énkel de betalende fracties er op dit moment welkom zijn. De rest zal moeten wachten tot eind april. Er zijn dan twee opties: alles in de restafvalzak stoppen - maar dat kost natuurlijk heel wat geld - of de gesorteerde spullen maandenlang thuis stockeren", zegt Timmerman.





Sluikstorten

"Wij hebben intussen zàkken vol plastiek verzameld, die rondslingeren in de tuin. Ik weiger om hiervoor te betalen, we moeten ze toch érgens gratis kwijt kunnen. Door geen alternatief aan te bieden, moedigt het gemeentebestuur het sluikstorten nog aan", zegt Timmerman.





"Door de verbouwingen is het containerpark open met beperkte openingsuren en voor een beperkt aantal fracties: hout, grof vuil, bouwpuin en gips zijn sowieso welkom. Voor andere fracties vragen we inderdaad om gebruik te maken van de straatinzamelingen of thuis te stockeren", reageert milieuschepen Alex Goethals (CD&V).





"Het klopt dat heel wat mensen - ook ikzelf - intussen zakken vol plastiek hebben verzameld. Deze konden nog niet naar het containerpark worden gebracht omdat we geen stroom hadden om de persen te laten werken. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen, hopelijk kunnen de Puursenaars er over twee weken weer hun papier en plastiek kwijt. Ook voor groot electro gaan we een tweewekelijkse ophaling aan huis organiseren, want het risico dat mensen anders koelkasten en meer gaan dumpen, is inderdaad te groot." (EDT)