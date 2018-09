Krinkelkinderen spelen nieuwe kleuterspeelplaats in ELS DALEMANS

03 september 2018

De kleuters van basisschool De Krinkel in Ruisbroek (Puurs) mochten maandag meteen een gloednieuwe speelplaats inspelen. Deze werd ingericht met een kleuterpannaveld, een amfitheater, een speelboot met klimparcours en zand-waterspeeltafels. "We hebben een drukke zomervakantie achter de rug. In totaal zijn al zeven van de 'twaalf werken' in De Krinkel gerealiseerd: dakwerken, schilderwerken, een nieuwe verwarmingsketel en meer", somt directeur Hans Segers op. "Dé grootste klus was de afbraak van het oude klooster. Dit gebeurde tijdens de grote vakantie zodat kinderen en leerkrachten zo weinig mogelijk hinder hadden van het lawaai. Nu volgt de bouw van vier kleuterklassen, een zorgklas en een vertelzolder, het bouwen van een nieuw overdekte fietsenstalling, én de renovatie van ons hoofdgebouw. Daarna volgt de aanleg van deel twee van onze speelplaats met een verkeersparcours, een rustige zone met drie speelhuisjes en een kippenhok."